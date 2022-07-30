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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ميركاتو

إيتو أول ياباني يحمل ألوان ريمس

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أعلن نادي ريمس الفرنسي تعاقده مع المهاجم الياباني الدولي جونيا إيتو لأربعة مواسم، قادماً من غنك البلجيكي مقابل 10 ملايين يورو.

Reuters

وأصبح إيتو أول لاعب ياباني يحمل ألوان نادي ريمس.

وبقي إيتو (29 عاماً) الذي تكوّن في جامعة كاناغاوا في يوكوهاما، في الدوري الياباني حتى عام 2019، قبل الانضمام إلى غنك في الدرجة البلجيكية الأولى حتى 2024.

وفي موسمه الأول مع فريقه البلجيكي، أحرز لقبي الدوري والكأس السوبر.

في العام التالي، أحرز لقب الكأس ثم أنهى مغامرته مع "سمورفن" بخوض 144 مباراة سجل خلالها 29 هدفاً و49 تمريرة حاسمة، فيما كان أفضل ممرّر في جوبيلر ليغ الموسم الماضي (16).

بموازاة ذلك، فرض المهاجم الذي يفضّل اللعب على الجبهة اليمنى، نفسه مع المنتخب الوطني (9 أهداف في 36 مباراة دولية)، وهو يحظى بثقة المدرب هاجيمي مورياسو مع الاقتراب من نهائيات مونديال قطر في تشرين الثاني/نوفمبر.

ميركاتو ريمس
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