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كوبا أمريكا 2019
ميركاتو

إنتر يعلن ضم المدافع الأوروغوياني دييغو غودين

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أعلن إنتر ميلان الإيطالي اليوم الاثنين ضم المدافع الدولي الأوروغوياني المخضرم دييغو غودين قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر.

Reuters

 وأشار إنتر في بيان نشره على موقعه الرسمي إلى أن غودين البالغ من العمر 33 عاماً سيرتبط مع الفريق بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2022.

 

 

 

يملك غودين تجربة كبيرة في أوروبا بدأها مع فياريال الإسباني عام 2007 قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد عام 2010 حيث استمر مع لوس روخي بلانكوس حتى نهاية الموسم المنقضي.

قضى 9 سنوات، مع الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية، خاض خلالها 277 مباراة وفاز بـ 8 ألقاب أبرزها الدوري الإسباني موسم 2013-2014 والدوري الأوروبي عامي 2012 و2018، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 2014 و2016.

 

 

وانتظر إنتر نهاية مغامرة اللاعب مع منتخب بلاده أوروغواي في بطولة كوبا أميركا المستمرة حالياً في البرازيل، حيث خسر في ربع النهائي على يد بيرو بركلات الترجيح.

إنتر ميلان الإيطالي دييغو غودين
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