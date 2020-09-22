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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

إنتر يعلن استكمال إجراءات ضم فيدال من برشلونة

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أعلن إنتر ميلان الإيطالي في حسابه الرسمي على الإنترنت عن استكمال إجراءات ضم التشيلي أرتورو فيدال من برشلونة الإسباني.

AFP

ونشر إنتر في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "فيدال رسمياً سيكون لاعباً مع إنتر، انتقل لاعب الوسط التشيلي بصفقة انتقال دائمة من برشلونة".

وأصبح فيدال سادس لاعب تشيلي يلعب مع إنتر كما سيجاور مواطنه أليكسيس سانشيز حالياً في كتيبة كونتي.

ويملك فيدال تجارب كبيرة مع العديد من الأندية العريقة أبرزها يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة.

وقال برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وإنتر ميلان إلى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب أرتورو فيدال"، مضيفاً "سيدفع الفريق الإيطالي لبرشلونة مليون يورو على دفعات".

وسيعمل فيدال مع كونتي مدربه السابق في يوفنتوس، بعد إصرار شديد من قبل مدرب منتخب إيطاليا وتشيلسي الإنكليزي السابق لضم فيدال من برشلونة.

وكان فيدال قد وصل إلى إيطاليا منذ الأحد وهو ما أعلنه إنتر عبر حسابه على تويتر وقتها، كما أجرى الفحوص الطبية أمس الإثنين ليستكمل اليوم الثلاثاء إجراءات انتقاله إلى النيراتزوري.

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