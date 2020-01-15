إنتر يتخلى عن بوليتانو لروما ويبادله بسبيناتسولا (تقارير)

فبعد تركه روما إلى بيسكارا في 2013 ثم ساسوولو في 2015، سيعود المهاجم البالغ 26 عاماً لحمل ألوان روما الذي استهل مسيرته معه كناشئ.

وأشارت تقارير إلى أنه تم تقدير قيمة كل من اللاعبين بـ25 مليون يورو.

وأعلن نادي روما وصول بوليتانو إلى مطار "فوميتشينو" وإنه "سيواصل زيارته بالخضوع لفحص طبي في فيلا ستيوارت".

وبعد رحيل بوليتانو، يتوقع أن يستقدم إنتر مهاجم تشيلسي الإنكليزي المخضرم أوليفييه جيرو للعب دور البديل للبلجيكي روميلو لوكاكو.

وواجه بوليتانو منافسة قوية في تشكيلة المدرب أنتونيو كونتي، في ظل تألق لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وسيستفيد روما من ضم بوليتانو في ظل إصابة لاعبه الصاعد نيكولو تسانيولو حتى نهاية الموسم.

في المقابل، يترك الظهير الدولي سبيناتسولا (26 عاماً) يوفنتوس الذي أعاره إلى أتالانتا في آخر موسمين.