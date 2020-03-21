إنتر ميلان يحدد أهدافه في حال رحيل مارتينيز



وتدور الكثير من الشائعات بشأن سعي ريال مدريد وبرشلونة الجدي للتوقيع مع مارتينيز الصيف المقبل، وذلك بعد المستوى الرفيع الذي قدمه مع إنتر هذا الموسم.

وتشير التقارير القادمة من إيطاليا إلى نية إنتر في الاستفادة من المبلغ الذي سيتجاوز 100 مليون يورو في حال التخلي عن لاوتارو لجلب مهاجم من الصف الأول لمساعدة كونتي على تحقيق أهدافه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ويعد الغابوني أوباميانغ هداف أرسنال الإنكليزي على رأس القائمة التي وضعها كونتي لتعويض لاوتارو، إذ ستحاول إدارة النادي استغلال قرب انتهاء عقده مع المدفعجية لجلبه إلى مدينة ميلان.



وتشير الصحيفة الإيطالية أيضاً إلى إمكانية استعانة كونتي بالفرنسي جيرو خاصة وأنهما عملا معاً في وقت سابق.

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي حالياً وقد أصبحت احتمالات منافسته على اللقب صعبة عقب خسارته من يوفنتوس حامل اللقب منذ قرابة أسبوعين ليبتعد زملاء لوكاكو عن يوفي بفارق تسع نقاط من لعبهم مباراة أقل.