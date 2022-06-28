إمبولي يعزز هجومه بالدولي ديسترو

وأفاد إمبولي أن ديسترو (31 عاماً) غير المرتبط بأي عقد "وقع عقداً حتّى 30 حزيران/يونيو 2023"، بعدما تخلى عنه جنوى.

وخاض ديسترو مباراته الدولية الأخيرة من أصل ثمانٍ بقميص منتخب بلاده في عام 2014، فيما لم تحل أهدافه التسعة في 27 مباراة خاضها في الـ "سيري أ" الموسم الماضي، دون هبوط جنوى إلى الدرجة الثانية.

ودافع ديسترو عن ألوان أندية روما وميلان وسيينا وبولونيا خلال مسيرة طويلة داخل الملاعب بدأها مع جنوى موسم 2010-2011.

وأنهى إمبولي الذي سيشرف عليه في الموسم المقبل باولو زانيتي إثر رحيل المدرب السابق أوريليو أندرياتسولي، الدوري الإيطالي في المركز الرابع عشر عقب صعوده إلى الدرجة الأولى بعد موسمين في الثانية.

وأقيل زانيتي من تدريب فينيتسيا في نيسان/أبريل الماضي بعد فشله في تجنيبه الهبوط.

