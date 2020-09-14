العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

إشبيلية يتعاقد مع أكونيا من سبورتنغ لشبونة

من قبل

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم الإثنين انتقال المدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس أكونيا إلى صفوفه بموجب عقد لمدة أربعة أعوام، قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

AFP

 


ولم يتم الإفصاح رسمياً عن قيمة العقد، فيما قدرت بعض الصحف البرتغالية الصفقة بحوالي 10 ملايين يورو.

ويدافع أكونيا (28 عاما) عن ألوان النادي البرتغالي منذ عام 2017، وخاض 135 مباراة وسجل 9 أهداف. واحرز معه الكأس المحلية.

ولعب أكونيا 27 مباراة دولية مع منتخب "راقصي التانغو". 

ويستهل إشبيلية مبارياته في الدوري الإسباني في 26 أو 27 من الشهر الحالي أمام مضيفه قادش لحصوله على راحة لالتقاط أنفاسه بعد مشاركته الاوروبية وفوزه بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مؤكدا أنها اصبحت "ماركة مسجلة" باسمه، بعد تتويجه باللقب للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 3-2 الشهر الماضي.
                  

ميركاتو إشبيلية ماركوس أكونيا
السابق ريبيتش ينضم بشكل نهائي إلى ميل
اقرأ
ريبيتش ينضم بشكل نهائي إلى ميلان
التالي

آخر الأحداث