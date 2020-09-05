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دوري الأمم الأوروبية
ميركاتو

إبراهيم دياز رسمياً في ميلان

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أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا عن تعاقده مع لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز لموسم واحد على سبيل الإعارة.

Reuters

واستهل اللاعب الاسباني مشواره في كرة القدم مع فريق ملقا قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي ثم عاد بعدها إلى بلاده من بوابة ريال مدريد.

والتحق دياز بتشكيلة المدرب ستيفانو بيولي في مركز ميلانيلو الرياضي للبدء في تحضيرات الموسم الجديد حيث سيرتدي القميص 21.    


 

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