إبراهيم دياز رسمياً في ميلان

واستهل اللاعب الاسباني مشواره في كرة القدم مع فريق ملقا قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي ثم عاد بعدها إلى بلاده من بوابة ريال مدريد.

والتحق دياز بتشكيلة المدرب ستيفانو بيولي في مركز ميلانيلو الرياضي للبدء في تحضيرات الموسم الجديد حيث سيرتدي القميص 21.

🔴⚫ @Brahim Díaz

Your first Rossonero autograph, the most important 🖋

Il tuo primo autografo in rossonero, il più importante 🖋 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/P7ijfnqpEt — AC Milan (@acmilan) September 4, 2020



