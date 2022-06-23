أوكان بوروك مدربًا جديدًا لغلطة سراي

وسيكون بوروك ثالث مدرب للفريق منذ كانون الثاني/يناير الماضي خلفًا للمدرب الشهير فاتح تيريم والإسباني دومينيك تورنت الذي رحل بعد موسم مخيب للآمال.

واحتل غلطة سراي المركز 13 الموسم المنصرم.

ويعرف بوروك جيدًا غلطة سراي كونه تخرج من مركز تكوينه ودافع عن ألوانه 12 موسمًا على فترتين (1991-2001، 2006-2008)، وتوج معه على الخصوص عام 2000 بلقب مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي التي أدمجت مع مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية وأصبحت تحمل اسم الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والكأس السوبر الأوروبية في العام ذاته.

وأعلن غلطة سراي في بيان "أهلا بك في بيتك!".

وفي مسيرته التدريبية، قاد بوروك البالغ من العمر 48 عامًا فريق إسطنبول باشاك شهير إلى لقب الدوري التركي عام 2020، وهو الأول في تاريخ النادي.

ودافع بوروك أيضًا عن ألوان إنتر ميلان الايطالي (2001-2004)، وبشيكتاش (2004-2006) قبل أن ينهي مسيرته الكروية مع إسطنبول باشاك شهير (2008-2010).

كان ضمن صفوف المنتخب التركي في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان عندما فجر المفاجأة بحلوله ثالثًا.

