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ميركاتو

أوزيل ينتقل إلى باشاك شهير

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أعلن نادي باشاك شهير التركي رسمياً اليوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل بعد فسخ عقد الأخير مع فنربهتشه بالتراضي يوم أمس الأربعاء.

AFP

وكان باشاك شهير ألمح الأربعاء إلى ضمه أوزيل بعد إعلان فنربهتشه إنهاء التعاقد مع اللاعب الألماني البالغ 33 عاماً.

 

وانتقل أوزيل إلى فنربهتشه في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2021 قادماً من آرسنال الإنكليزي، لكنه استُبعد في الربيع من تشكيلة الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة.

وسبق أن ألمح المدرب الجديد لفنربهتشه، البرتغالي جورجي جيزوس لدى وصوله في بداية يونيو/يونيو الماضي، إلى أنه لن يعيد النظر في هذا القرار على الفور.
 

ميركاتو مسعود أوزيل فنربهتشه إسطنبول باشاك شهير
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