وقال أوزيل في مقابلة مع قناة "أن تي في" التركية "أنا سعيد للغاية، ومتحمس جداً. لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربخشة. سأرتديه بفخر وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

ولفت اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى أنه سيتوجه إلى اسطنبول مع عائلته مساء الأحد، مؤكداً ما نشرته الصحافة التركية.

وأوضحت صحيفة "فاناتيك" الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل أوزيل، التركي الأصل، عند الساعة 21:15 بتوقيت غرينيتش في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من اسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربخشة في محيطها.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربخشة وأنقرة غوجو من المدرجات الاثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

وكان أوزيل نشر السبت قلبان بألوان فنربخشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر.

وأثارت التغريدة حماسة في تركيا، وعلق عليها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين بالقول "عودة ميمونة إلى الوطن!".

ولم يلعب الألماني منذ آذار/مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علما بأن عقده سينتهي معه في حزيران/يونيو المقبل.

وأكد اللاعب الأحد أنه "لم يلعب أي مباراة منذ فترة طويلة" لكنه كان يواصل تدريباته بانتظام وأنه "جاهز بدنياً".

وانتقل أوزيل إلى "المدفعجية" قادمًا من ريال مدريد الإسباني في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (480 ألف دولار).