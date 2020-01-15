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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

أنباء عن اتفاق رسمي بين انتر ميلان وجيرو

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أكدت وسائل اعلام إيطالية وجود اتفاق رسمي ونهائي بين انتر ميلان الإيطالي والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.

REUTERS

وبعد عدة أسابيع من المفاوضات، انتهت ساعات مرهقة من المحادثات بموافقة المهاجم جيرو على الانتقال من تشيلسي إلى انتر ميلان في الميركاتو الشتوي. 

وسيوقّع جيرو (33 عاماً) على عقد يمتد لموسمين ونصف مع الفريق الإيطالي. 

وسيشكل قدوم المهاجم، المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018، دعامة قوية للخط الهجومي الذي يضم البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لوتارو مارتينيز. 

وحسم جيرو بشكل نهائي وجهته القادمة بعد أن كان مطلوباً لدى عدة أندية على غرار بوردو وليون ونيس ورين في الدوري الفرنسي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي وأندية في الدوري الأميركي "MLS". وعمل المهاجم الدولي بنصيحة مدربه في منتخب "الديوك" ديدييه ديشان الذي أخبره بضرورة تغيير الأجواء والبحث عن فريق يلعب فيه بعد أن خسر مكانه في تشيلسي لليافع تامي أبراهام.   
 

أوليفييه جيرو
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