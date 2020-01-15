أنباء عن اتفاق رسمي بين انتر ميلان وجيرو

وبعد عدة أسابيع من المفاوضات، انتهت ساعات مرهقة من المحادثات بموافقة المهاجم جيرو على الانتقال من تشيلسي إلى انتر ميلان في الميركاتو الشتوي.

وسيوقّع جيرو (33 عاماً) على عقد يمتد لموسمين ونصف مع الفريق الإيطالي.

وسيشكل قدوم المهاجم، المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018، دعامة قوية للخط الهجومي الذي يضم البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

وحسم جيرو بشكل نهائي وجهته القادمة بعد أن كان مطلوباً لدى عدة أندية على غرار بوردو وليون ونيس ورين في الدوري الفرنسي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي وأندية في الدوري الأميركي "MLS". وعمل المهاجم الدولي بنصيحة مدربه في منتخب "الديوك" ديدييه ديشان الذي أخبره بضرورة تغيير الأجواء والبحث عن فريق يلعب فيه بعد أن خسر مكانه في تشيلسي لليافع تامي أبراهام.

