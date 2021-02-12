أنباء عن إتمام صفقة انتقال أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ

هذا و أعلن المدير الرياضي للفريق البافاري حسن صالحميدزيتش نجاح الصفقة لصحيفة بيلد الألمانية معبرا عن سعادته باتمامها بعد مفاوضات لأشهر مع وكيل اللاعب فولكر شتروث خاصة بعد اقتناع أوباميكانو بمشروع الفريق لينضم بذلك لكوكبة من الفرنسيين الدوليين الذي ينشطون في تشكيلة أبطال العالم للأندية تحت قيادة المدرب هانزي فليك.

