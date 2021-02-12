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دوري أبطال أفريقيا
ميركاتو

أنباء عن إتمام صفقة انتقال أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ

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حسم بايرن ميونيخ صفقة انتقال المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ابتداءا من الموسم المقبل قادما من لايبزيغ.

Reuters

هذا و أعلن المدير الرياضي للفريق البافاري حسن صالحميدزيتش نجاح الصفقة لصحيفة بيلد الألمانية معبرا عن سعادته باتمامها بعد مفاوضات لأشهر مع وكيل اللاعب فولكر شتروث خاصة بعد اقتناع أوباميكانو بمشروع الفريق لينضم بذلك لكوكبة من الفرنسيين الدوليين الذي ينشطون في تشكيلة أبطال العالم للأندية تحت قيادة المدرب هانزي فليك. 
 

ميركاتو بايرن ميونيخ لايبزيغ دايو أوباميكانو
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