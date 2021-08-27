أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس

وجاء في تصريحات لأليغري قبل مباراة الفريق أمام إمبولي: "الأمور لا تبقى على حالها، هذه سنة الحياة، يوفنتوس سيبقى وهذا هو الأهم، رونالدو قدم مساهمته مع الفريق والآن يرحل والحياة تستمر".

وتابع: "علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثال جيد للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر".

وأضاف: "رونالدو أخبرني بالأمس أنه لم يعد لديه أي نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون متواجداً في مباراة الغد".

وذكرت مصادرنا اليوم الجمعة صباحاً أن رونالدو غادر تدريبات يوفنتوس، لتتأكد مسألة انتهاء علاقته بشكل شبه رسمي بيوفنتوس.

وتشير العديد من وسائل الإعلام إلى رغبة مانشستر سيتي الإنكليزي في ضم رونالدو ليشغل مركز المهاجم الصريح بعد رحيل الأرجنتيني أغويرو وفشل صفقة هاري كين.