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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

ألكانتارا يودّع بايرن بكلمات مؤثرة قبل الانتقال المتوقّع إلى ليفربول

ودّع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا فريقه بايرن ميونيخ الألماني في رسالة مؤثرة، معلنا بذلك بشكل رسمي رحيله عن النادي البافاري مع التوجه للانتقال إلى ليفربول الإنكليزي.

AFP


ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحص الطبي الروتيني في وقت لاحق الجمعة قبل أن يوقّع عقد انتقاله لبطل الدوري الممتاز في صفقة ستكلف الأخير 20 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.

وسيوقّع الدولي الإسباني على عقد لأربعة أعوام بحسب ما أفادت وسائل الإعلام البريطانية.

ودافع ألكانتارا عن ألوان بايرن منذ 2013، لكنه فضل عدم تمديد العقد الحالي الذي ينتهي في صيف 2021 لأنه يرغب بترك النادي البافاري حيث حصد النجاح وتوّج بلقب الدوري الألماني خلال مواسمه السبعة مع الفريق، كما رفع الكأس الألمانية أربع مرات وتوّج هذا الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي رسالة على تويتر، قال إن ترك بايرن كان "القرار الأصعب في مسيرتي الرياضية. سأغلق هذا الفصل مع هذا النادي الرائع الذي تطورت فيه كلاعب لسبعة أعوام. انتصارات، فرح وأوقات صعبة أيضا. لكن أكثر ما أفخر به هو أني وصلت إلى ميونيخ كشاب مليء بالأحلام، وسأغادر الآن مُشبَعا تماما بناد، تاريخ وثقافة".

وكشف ألكانتارا أنه أراد الرحيل عن العملاق البافاري لأنه يبحث عن تحد جديد قبل الوصول إلى نهاية مسيرته الكروية، مضيفا "هنا، تعلمت كيف أحب التقاليد التي أودعها الآن والتي لن أنساها أبدا. لقد عشت لحظات رائعة: في هذه المدينة... مع عائلتي البافارية التي عاملتني بشكل جيد جدا وأحبتني في كل ثانية".

وتابع "قراري ذو طبيعة رياضية بحتة. كلاعب كرة قدم أريد تحديات جديدة لتطوير نفسي أكثر. بافاريا ستكون دائما موطني. شكرا بايرن ميونيخ".

وأشاد مدرب بايرن هانزي فليك الخميس باللاعب الإسباني، قائلا "كلوبو (المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب) يحصل على لاعب من الطراز الرفيع وعلى شخص رائع". كان الأمر مؤثرا جدا اليوم حين ودعنا".        
 

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