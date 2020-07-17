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الدوري الاسباني
ميركاتو

ألكانتارا ينتظر اتفاق ليفربول وبايرن على قيمة الصفقة

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يبدو لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا في طريقه للانتقال من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى ليفربول بطل إنكلترا بعد مماطلته في التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي البافاري، وذلك بحسب ما أفادت الجمعة صحيفة "بيلد" الألمانية.

Reuters


وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب يرغب بالتعاقد مع اللاعب الإسباني البالغ 29 عاماً، لكن الفريقين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، كاشفة بأنّ ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 25 مليون يورو، فيما يطالب بايرن بأربعين مليون يورو.

وسبق للرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس-رومينيغه أن رشح في وقت سابق من الشهر الحالي رحيل ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافياً في الوقت عينه وجود أيّ تواصل بشأنه مع ليفربول.

وبات لاعب الوسط مدار تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.ّ

وتعززت فرضية رحيل ألكانتارا عن بايرن بعدما أدرج منزله في ميونيخ للبيع بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الألمانية.

تياغو ألكانتارا ميركاتو بايرن ميونيخ ليفربول
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