ألبيول يعود إلى إسبانيا عبر بوابة فياريال

وكتب فياريال على موقعه الرسمي "توصل فياريال ونابولي إلى اتفاق لانتقال راوول ألبيول، الذي سيلعب لفريق "الغواصة الصفراء" خلال المواسم الثلاثة المقبلة".

وبحسب تقارير صحافية وصلت قيمة الصفقة إلى قرابة 5 ملايين يورو.

تدرج ألبيول (33 عاماً) في الفئات العمرية لفريق فالنسيا قبل أن ينضم عام 2009 إلى ريال مدريد. في العام 2013 وقع مع نابولي ودافع عن ألوانه خلال ستة مواسم، قاده خلالها لإحراز كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية عام 2014.

ووجد فريق نابولي بديلاً لألبيول بعدما تعاقد مع اليوناني كوستاس مانولاس من روما.