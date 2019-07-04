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كوبا أمريكا 2019
ميركاتو

ألبيول يعود إلى إسبانيا عبر بوابة فياريال

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سيعود المدافع الدولي الإسباني راوول ألبيول الذي يدافع عن ألوان فريق نابولي الإيطالي منذ عام 2013، إلى إسبانيا بعدما وقع عقداً مع فياريال لمدة ثلاثة أعوام، بحسب ما أعلن الناديان الخميس.

Reuters

 

وكتب فياريال على موقعه الرسمي "توصل فياريال ونابولي إلى اتفاق لانتقال راوول ألبيول، الذي سيلعب لفريق "الغواصة الصفراء" خلال المواسم الثلاثة المقبلة".

وبحسب تقارير صحافية وصلت قيمة الصفقة إلى قرابة 5 ملايين يورو.

تدرج ألبيول (33 عاماً) في الفئات العمرية لفريق فالنسيا قبل أن ينضم عام 2009 إلى ريال مدريد. في العام 2013 وقع مع نابولي ودافع عن ألوانه خلال ستة مواسم، قاده خلالها لإحراز كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية عام 2014.

ووجد فريق نابولي بديلاً لألبيول بعدما تعاقد مع اليوناني كوستاس مانولاس من روما.

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