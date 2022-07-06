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أكسيل فيتسيل لاعباً جديداً في صفوف أتليتيكو مدريد

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أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الدولي البلجيكي أكسيل فيتسيل في صفقة انتقال حر لموسم واحد قابل للتجديد.

Reuters
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