أكسيل فيتسيل لاعباً جديداً في صفوف أتليتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS July 6, 2022 17:24 أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الدولي البلجيكي أكسيل فيتسيل في صفقة انتقال حر لموسم واحد قابل للتجديد. Reuters ميركاتو الدوري الإسباني أتليتكو مدريد السابق كارمو من براغا إلى بورتو في صف اقرأ التالي - آخر الأحداث July 6, 2022 17:24 أكسيل فيتسيل لاعباً جديداً في صفوف أتليتيكو مدريد July 6, 2022 12:50 كارمو من براغا إلى بورتو في صفقة محلية قياسية July 6, 2022 12:22 الهولندي فغهورست إلى بشيكتاش على سبيل الإعارة July 5, 2022 22:33 مصادر صحافية - ليدز يقترب من التعاقد مع آدامز July 5, 2022 22:13 ليل يضم اليافع أمين مسوسة July 5, 2022 16:19 ميلان يتعاقد رسمياً مع المهاجم البلجيكي أوريغي July 5, 2022 16:03 مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الهولندي مالاتسيا July 5, 2022 12:43 ليون يعزز صفوفه بضم الظهير المغربي لعزيري July 4, 2022 17:27 تقارير تؤكد اقتراب إريكسن من مانشستر يونايتد July 4, 2022 16:31 برشلونة يعلن رسمياً ضم المدافع الدنماركي كريستينسن