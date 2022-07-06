أكسيل فيتسيل لاعباً جديداً في صفوف أتليتيكو مدريد

من قبل beIN SPORTS July 6, 2022 17:24 أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الدولي البلجيكي أكسيل فيتسيل في صفقة انتقال حر لموسم واحد قابل للتجديد.