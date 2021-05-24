أغويرو في طريقه إلى برشلونة بحسب غوارديولا

وسجل أفضل هداف في تاريخ النادي الذي أمضى عقدًا من الزمن في ملعب الاتحاد، هدفين خلال فوز سيتي الكاسح 5-صفر على إيفرتون في المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز الأحد، في آخر ظهور له محلياً بقميص النادي السماوي.

أنهى اغويرو مشواره في مانشستر سيتي مع 184 هدفًا في الدوري، ما جعله أفضل هداف في تاريخ نادٍ واحد في البرميرليغ محطمًا الرقم القياسي لواين روني مع مانشستر يونايتد (183).

وسيغادر أغويرو الفريق مع نهاية الموسم كلاعب حر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي السبت.

جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي @Cityarabia يؤكد في تصريح إعلامي تعاقد سيرخيو أغويرو @aguerosergiokun مع برشلونة @fcbarcelona_ara واللعب إلى جوار ليونيل ميسي في النادي الكاتالوني pic.twitter.com/tFmi9YOFdL — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 24, 2021

وقال غوارديولا في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "ربما سأكشف سرًا. ربما هو قريب من التعاقد مع نادي قلبي، مع برشلونة". وتابع "سيلعب مع أفضل لاعب على مر العصور، ليونيل ميسي".

وإذا صحّ ذلك، سيعود أغويرو إلى إسبانيا بعد أن دافع عن ألوان اتلتيكو مدريد المتوج السبت بطلا للدوري المحلي، بين 2006 و2011 قبل ان ينتقل إلى سيتي.

وعانى أغويرو في موسمه الأخير في إنكلترا من اصابات عدة وأصيب بفيروس كورونا، إلا ان غوارديولا يؤمن أن الهداف الفتاك لا زال يملك الكثير لتقديمه.

وأنهى برشلونة موسماً مخيباً حيث حل ثالثًا في الليغا وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علمًا انه حقق لقب الكأس المحلية.

وتابع المدرب الإسباني "أنا متأكد انه سيستمتع هناك ويجعل من فريقي برشلونة أقوى وأقوى بتواجده على أرض الملعب".

