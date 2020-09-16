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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

أستون فيلا يعلن رسمياً تعاقده مع الحارس مارتينيز

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أعلن أستون فيلا المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ضم إميليانو مارتينيز حارس أرسنال بعقد لأربع سنوات اليوم الأربعاء.

AFP

وقضى مارتينيز عشر سنوات في أرسنال وخاض 39 مباراة فقط مع الفريق الأول في كل المسابقات منها 23 مباراة بموسم 2019-2020 أثناء غياب الحارس الأساسي بيرند لينو.  

وساعد الحارس البالغ عمره 28 عاماً تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا على احتلال المركز الثامن بالدوري الموسم الماضي والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي للمرة 14 بعد التفوق 2-1 على تشيلسي في النهائي. 

وقال دين سميث مدرب فيلا: "نحن سعداء حقا بضم حارسنا الجديد إميليانو مارتينيز".

وذكرت تقارير بريطانية أن أستون فيلا دفع 17 مليون جنيه إسترليني (21.97 مليون دولار) لضم الحارس الأرجنتيني الذي قضى فترات إعارة في أكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي وروتردام يونايتد وولفرهامبتون واندرارز وخيتافي وريدينغ. 

وأضاف سميث "نحن نعرف مدى أهميته في أرسنال ولقد تابعنا تألقه في الموسم الماضي خلال مسيرة فريق يحصد الألقاب". 

واحتل أستون فيلا المركز 17 الموسم الماضي وسيبدأ مشواره في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد يوم الاثنين المقبل.  
 

ميركاتو الدوري الإنكليزي أستون فيلا إميليانو مارتينيز
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