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أستون فيلا يعلن توصله لاتفاق لضم تيليمانس

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أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أنه توصل لاتفاق لضم يوري تيليمانس في الموسم المقبل.

AFP

وسينضم لاعب وسط منتخب بلجيكا البالغ عمره 26 عاماً إلى أستون فيلا في الأول من تموز/يوليو بعد نهاية عقده مع ليستر سيتي.

وأدى هبوط ليستر في الموسم الماضي لبحث تيليمانس عن فرصة جديدة وأصبح أول لاعب ينضم لفيلا في فترة الانتقالات الصيفية، وحظي تيليمانس بدور البطولة في ليستر سيتي عندما سجل هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2021 أمام تشلسي.

وبدأ تيليمانس مسيرته مع أندرلخت البلجيكي وانتقل إلى موناكو عام 2017 قبل عامين من انضمامه إلى ليستر.

وأنهى أستون فيلا الدوري في المركز السابع ليضمن المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل. 
 

ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز أستون فيلا يوري تيليمانس
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