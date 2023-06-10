أستون فيلا يعلن توصله لاتفاق لضم تيليمانس

وسينضم لاعب وسط منتخب بلجيكا البالغ عمره 26 عاماً إلى أستون فيلا في الأول من تموز/يوليو بعد نهاية عقده مع ليستر سيتي.

وأدى هبوط ليستر في الموسم الماضي لبحث تيليمانس عن فرصة جديدة وأصبح أول لاعب ينضم لفيلا في فترة الانتقالات الصيفية، وحظي تيليمانس بدور البطولة في ليستر سيتي عندما سجل هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2021 أمام تشلسي.

وبدأ تيليمانس مسيرته مع أندرلخت البلجيكي وانتقل إلى موناكو عام 2017 قبل عامين من انضمامه إلى ليستر.

وأنهى أستون فيلا الدوري في المركز السابع ليضمن المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

