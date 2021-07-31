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أستون فيلا يتوصل لاتفاق من أجل ضم بايلي

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أعلن نادي أستون فيلا الانكليزي لكرة القدم السبت أنه توصل إلى اتفاق مع باير ليفركوزن الألماني بشأن انتقال مهاجم الأخير الجامايكي ليون بايلي إلى صفوفه.

REUTERS

أفاد فيلا في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الألماني "تحت شرط أن يجتاز اللاعب الفحص الطبي وأن ينهي بعض التفاصيل الشخصية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فان انتقال بايلي إلى ملعب "فيلا بارك" يأتي ضمن خطوة استباقية للحول بدلاً من جناحه غريليش الذي من المتوقع رحيله إلى صفوف بطل الدوري الانكليزي الممتاز.

وأشارت التقارير إلى أن سيتي قدّم عرضاً قياسياً بقيمة 117 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات قائد فيلا، البالغ 25 عاماً.

وفي حال انتقل غريليش إلى ملعب الاتحاد، فسيصبح اللاعب الأغلى في الدوري المحلي محطماً الرقم السابق لصفقة انتقال لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي في عام 2016 مقابل قرابة 123 مليون دولار.

وفي خطوة عكسية، أشارت التقارير أيضاً إلى أن فيلا قدّم بدوره عرضاً لقائده لتجديد عقده، برغم أنه كان أقدم على تجديده في أيلول/سبتمبر الماضي لخمسة أعوام جديدة.


 

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