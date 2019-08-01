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أستون فيلا يتعاقد مع الحارس المخضرم توم هيتون

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أعلن أستون فيلا الوافد الجديد على الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع توم هيتون حارس مرمى بيرنلي اليوم الخميس.

AFP

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية بينما ذكرت تقارير بريطانية أن أستون فيلا دفع حوالي ثمانية ملايين جنيه إسترليني (9.69 مليون دولار) لضم الحارس البالغ عمره 33 عاما والذي خاض 22 مباراة مع بيرنلي في كل المسابقات الموسم الماضي.  

وقال دين سميث مدرب "فيلا" لموقع النادي "أنا سعيد أن توم سينضم لأستون فيلا".  

وأضاف "إنه يؤدي بشكل رائع مع بيرنلي في السنوات الأخيرة وخبرته ومعرفته بالدوري الإنكليزي الممتاز ستدعمنا هذا الموسم".  

وبدأ هيتون مسيرته في أكاديمية مانشستر يونايتد لكنه لم يلعب مع الفريق الأول وانضم إلى بيرنلي في 2013 وخاض 98 مباراة في الدوري الممتاز.  

وبات هيتون الصفقة رقم 11 لأستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.  

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