أرناوتوفيتش ينضم لشنغهاي سبيغ الصيني

وجاء اعلان سيبغ، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي وهو الآن في المركز الثالث هذا الموسم، عن طريق كافة حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ليعزز الخيارات الهجومية لتشكيلة المدرب فيتور بيريرا مع تبقي أقل من نصف الموسم على نهاية الدوري الصيني الممتاز.

وانضم أرناوتوفيتش لأوسكار لاعب الوسط السابق لتشيلسي وزميله البرازيلي هالك في شنغهاي ويتوقّع أن يأتي انضمامه تمهيداً لرحيل المهاجم ألكسون الذي ارتبط بقوة بالعودة لصفوف غوانغجو إيفرغراند.