أرسنال يمدّد عقد نجمه الغابوني أوباميانغ

جدّد المهاجم الغابوني لنادي أرسنال الإنكليزي بيير إيميريك أوباميانغ عقده مع فريقه اللندني لثلاثة أعوام إضافية، كما أعلن بنفسه الثلاثاء.

وكشف أوباميانغ مباشرة على انستاغرام من ملعب الإمارات في شمال لندن بأنه باق مع "المدفعجية" في السنوات الثلاث المقبلة بقوله متوجها إلى أنصار فريقه "أنصار أرسنال، أخيرا وكما تعلمون وقَعت للتو (العقد)".

وأضاف "التوقيع مع هذا النادي المميز لم يكن موضع شك إطلاقا".

وتابع "أؤمن بأرسنال. نستطيع تحقيق أشياء كبيرة. لدينا مشروع مثير هنا وأعتقد بأن الأفضل آت بالنسبة إلى أرسنال".

وأكد أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنكليزي نبأ تجديد العقد مع هدافه بقوله في بيان نشره على موقعه الرسمي "وقَع بيير إيميريك أوباميانغ عقدا مدته ثلاث سنوات معنا!"

وأشاد به مدرب الفريق الإسباني ميكيل أرتيتا بقوله "كان من المهم جدا بقاء بيير إيميريك معنا. إنه لاعب رائع مع ذهنية مدهشة. كونه اللاعب الأسرع الذي سجل 50 هدفا في تاريخ النادي يدل على أهميته والطريقة التي يعمل بها".

وتابع "إنه قائد هام للفريق وجزء كبير مما نحاوله بناءه. يريد أن يكون من ضمن أفضل اللاعبين في العالم وأن يترك بصمة وهو يستطيع تحقيق ذلك هنا".

واستمرت المفاوضات وقتا طويلا وسط شائعات عن إمكانية انتقال أوباميانغ إلى صفوف أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلافا لأرسنال الذي سيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وانضم أوباميانغ (31 عاما) إلى صفوف أرسنال في كانون الثاني/يناير عام 2018 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني وتوج هدافا للدوري الإنكليزي الممتاز في أول موسم كامل معه (2018-2019).

