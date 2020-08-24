أرسنال يعلن تعاقده نهائياً مع بابلو ماري وسواريز

وانتقل ماري (26 عاماً) إلى أرسنال في كانون الثاني/يناير من فلامنغو الذي فاز معه بالدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس العام الماضي.

ولعب قلب الدفاع الإسباني ثلاث مباريات مع أرسنال قبل أن ينتهي موسمه مبكرا بسبب إصابة في الكاحل.

وخاض الظهير البرتغالي سواريز البالغ من العمر 28 عاماً خمس مباريات في الدوري مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا الموسم الماضي بعد انضمامه مبدئيا على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون.

وربطت تكهنات وسائل إعلام بريطانية نادي أرسنال باحتمال التعاقد مع غابرييل قلب دفاع ليل حيث يسعى المدرب أرتيتا لتعزيز الخط الخلفي استعدادا للموسم الجديد للدوري الممتاز الذي ينطلق في 12 أيلول/سبتمبر.