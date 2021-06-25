أرسنال يجدّد عقد مدافعه الاسكتلندي تييرني

ولم يشر نادي "المدفعجية" إلى مدة عقد تييرني عندما تعاقد معه عام 2019 مقابل 30 مليون يورو، لكن الصحف المحلية أشارت إلى أن عقده الأوليّ كان حتى عام 2024 وتم تجديده عامين إضافيين.

ونقل موقع النادي الإنكليزي الرسمي عن مدرب الفريق الإسباني ميكيل أرتيتا قوله بعد تجديد العقد "إنه نبأ رائع. نوعية لعبه، حيويته، تصميمه ليس فقط خلال المباريات، دائماً ما يكون في الموعد. يبذل جهوداً كبيرة من الناحيتين الدفاعية والهجومية ويقدّم إضافة كبيرة للفريق، من الرائع معرفة أنه سيبقى في صفوفنا لفترة طويلة".

أما اللاعب فعلّق بقوله "أريد أن ألعب على أعلى المستويات. من الطبيعي بأننا لم نرتقِ بعد إلى هذه المستوى، لكن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".

وفرض تييرني على مدى موسمين، نفسه أساسياً في صفوف أرسنال، فخاض 62 مباراة في صفوفه في مختلف المسابقات.

كما أنه كان عنصراً أساسياً في صفوف منتخب اسكتلندا الذي شارك في نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020 وخرج من الدور الأول بعدما تذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة من تعادل سلبي مع إنكلترا، مقابل خسارتين أمام جمهورية التشيك صفر-2 وكرواتيا 1-3.

