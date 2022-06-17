English
العربية
تصفيات كأس العالم
ميركاتو

أرسنال يتوصل لاتفاق مع بورتو من أجل ضم فييرا

من قبل

توصل أرسنال الإنكليزي إلى اتفاق مع بورتو للحصول من الأخير على خدمات لاعب الوسط فابيو فييرا مقابل 35 مليون يورو، وذلك وفق ما أعلن النادي البرتغالي الجمعة.

AFP

وأفاد بورتو أن قيمة الصفقة قد ترتفع إلى 40 مليون يورو في حال تحققت بعض الأهداف الرياضية.

ووفقاً لوسائل الإعلام الرياضية، سيوقع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عقداً مع النادي اللندني يمتد لخمسة أعوام.

وسجل فييرا الذي تأسس كروياً في أكاديمية بورتو، سبعة أهداف مع 16 تمريرة حاسمة خلال الموسم المنصرم، ليساهم بإحراز الفريق ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون أن يكون عنصراً دائماً في التشكيلة الأساسية للمدرب سيرجيو كونسيساو.

واختير فييرا العام الماضي أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب على الرغم من خسارة البرتغال في النهائي أمام ألمانيا.
 

بورتو البرتغالي ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال فابيو فييرا
السابق دي تشيليو يجدد عقده مع يوفنتوس
اقرأ
دي تشيليو يجدد عقده مع يوفنتوس حتى 2025
التالي سايس قائد منتخب المغرب ينضم رس
اقرأ
سايس قائد منتخب المغرب ينضم رسمياً لبشيكتاش
-

آخر الأحداث

>