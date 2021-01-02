أرتيتا ينتظر حتى نهاية الميركاتو الشتوي لاتخاذ قرار بشأن أوزيل

واستُبعد أوزيل، 32 عامًا ، من قائمة أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز في تشرين الأول/ أكتوبر، مما ألقى بظلال من الشك على مستقبله مع انتهاء عقده في نهاية الموسم.

ولم يُقدّم أرتيتا أي ضمانات بعودة أوزيل، قائلاً إنه سيتخذ قراراً عندما تغلق نافذة الانتقالات في الأول من شباط/ فبراير.

وأبلغ أرتيتا مؤتمراً صحفياً "سنرى ما سيحدث في فترة الانتقالات".

كما تم استبعاد سوكراتيس باباستاتوبولوس من تشكيلة أرسنال في الدوري الإنكليزي.

وقال أرتيتا، الذي يحتل فريقه المركز 13 في الجدول قبل رحلة السبت إلى وست بروميتش ألبيون ، إن الأمر متروك للاعبين ليقرروا مستقبلهم.

وقال "عليك احترام عقود اللاعبين. ما يمكنك فعله، كما قلت من قبل، هو محاولة الانفتاح عليهم وإخبارهم بنواياك والدور الذي يلعبونه في الفريق، يحق لهم اتخاذ القرار في حياتهم المهنية لأن لديهم عقدًا هنا".

وتابع أرتيتا "يرغب البعض في الخروج لأنه لا يلعب والبعض الآخر يرغب في البقاء. وفي النهاية، هذا شيء لا يمكننا تحديده."