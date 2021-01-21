أرتيتا يكشف نوايا أرسنال في "الميركاتو الشتوي"

وتوصّل أرسنال لاتفاق بإنهاء عقد المدافع اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس يوم الأربعاء، بينما بات مسعود أوزيل لاعب الوسط على أعتاب استكمال انتقاله إلى فنربهتشه التركي.

ولم يكن اللاعبان ضمن تشكيلة أرسنال سواء في الدوري الإنكليزي الممتاز أو الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ورحل أيضا سياد كولاشيناتس ووليام ساليبا على سبيل الإعارة، بينما قال أرتيتا إنه من بين أهم أهداف النادي رحيل اللاعبين غير المشاركين للحفاظ على "سلامة وطموح وتجانس" التشكيلة.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت "لم يكن من الممكن الإبقاء على 31 لاعبا في التشكيلة فهذا العدد لا يمكن إدارته. عندما نضطر إلى الإبقاء على بعض اللاعبين الأجانب خارج التشكيلة فهذا يجعل الأمور أصعب".

وأضاف "فعلنا الجزء الأول (بالتخلص من بعض اللاعبين) والآن سينصب التركيز على المرحلة الثانية. بكل تأكيد فإن هذه السوق والوضع الحالي يجعلان الأمور صعبة جدا لكننا نبحث عن خيارات".

وتابع "نحن نبحث في عدة مراكز لأنه بعد التحركات الأخيرة في فترة الانتقالات ومع رحيل بعض اللاعبين، فإن النادي بات يعاني من نقص بسيط في أماكن محددة".