أرتيتا يستبعد عقد صفقات كبيرة في الشتاء

وبعد أن أنفق النادي بكثافة في فترة الانتقالات السابقة قبل انطلاق الموسم لضم لاعبين مثل نيكولا بيبي وكيران تيرني وديفيد لويز وغابرييل مارتنيلي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ أرسنال سينفق بشكل متوسط في فترة الانتقالات الحالية هذا الشهر.

وقال أرتيتا قبل أن يحل فريقه ضيفاً على كريستال بالاس في الدوري السبت: "لا أتوقع صفقات ضخمة، أتوقع أشياء كبيرة من لاعبي الفريق الحاليين ومن اللاعبين الذي يتعافون من الإصابة".

وتابع: "إذا عثرنا على لاعبين يمكنهم مساعدة الفريق ليواصل مسيرته هذا الموسم بشكل أكثر توازنا في بعض المراكز فسندرس الخيارات".

وتعني إصابة كالوم تشيمبرز، الذي يتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، أن أرسنال يبحث عن تعزيز خط دفاعه.

وأضاف أرتيتا: "نعاني من وجود بعض الإصابات الخطيرة التي ستجبر لاعبين على الغياب لفترة طويلة وعلينا أن نبحث عن بدائل".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع جدد أوباميانغ التزامه مع الفريق وأعرب عن استعداده لمساعدة أرسنال من أجل العودة لطريق التتويج بالألقاب مجدداً.

وقال أرتيتا إن الابقاء على أوباميانغ، الذي يتبقى 18 شهراً على نهاية عقده الحالي، يمثّل أولوية قصوى لديه ولدى النادي، غير أنّ أرتيتا أكد أن النادي لم يتفاوض بعد مع المهاجم بشأن توقيع عقد جديد.

