آرسنال يفسخ عقد أوباميانغ بالتراضي

وشوهد القائد السابق للنادي اللندني في صور وهو يشارك في التدريبات مع برشلونة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

ووصل الدولي الغابوني الى إسبانيا الاثنين قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير، إلاّ أنّ النادي لم يعلن عن أي صفقة قبل انقضاء المهلة. وبعد أن أصبح لاعبًا حرًا إثر تحريره من عقده الذي كان يمتد حتى عام 2023، يمكنه التوقيع مع أي نادٍ حتى بعد إغلاق السوق.

وجاء في بيان للـ"مدفعجية": "غادر بيار-إيميريك أوباميانغ النادي باتفاق متبادل. نتمنى لأوبا كل التوفيق في الفصل الجديد من مسيرته ونشكره على مساهمته للنادي".

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022

ولم يلعب المهاجم الغابوني مع أرسنال منذ أن استبعده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لأسباب تأديبية. ووفقًا لتقارير، كان أوباميانغ من اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الانكليزي براتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه استرليني (330 ألف دولار).

ودافع الغابوني عن ألوان "المدفعجية" منذ كانون الثاني/يناير 2018 حين انتقل إليه من بوروسيا دورتموند الألماني في اليوم الاخير من سوق الانتقالات في صفقة قياسية في حينها بالنسبة للنادي اللندني (56 مليون جنيه استرليني).

وبعد أربعة أعوام تحديدًا، شارك في 165 مباراة مع "غانرز" سجل خلالها 92 هدفًا.

وكان أوباميانغ ضمن تشكيلة الغابون في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون لكنه غاب عن أول مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن يستبعد كليًا بعد أن قال الطاقم الطبي للمنتخب إن اللاعب يعاني من "مشاكل في القلب".

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية الى أن أوباميانغ سيوقع عقدًا لمدة ستة أشهر، مع خيار التمديد لعام إضافي مع النادي الكاتالوني الساعي الى تعويض خسارة مهاجمه الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد اعتزاله لمشكلات في القلب ورحيل مواطنه النجم ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي.