آرسنال يعلن ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه من قبل beIN SPORTS January 20, 2023 16:59 أعلن نادي آرسنال، متصدّر الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه. Reuters وانتقل الدولي البلجيكي إلى "المدفعجية" قادمًا من برايتون بعقد حتى 2026. ميركاتو آرسنال لياندرو تروسارد السابق أتليتيكو مدريد يعلن إتمام صفقة اقرأ التالي - آخر الأحداث January 20, 2023 16:59 آرسنال يعلن ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه January 20, 2023 14:10 أتليتيكو مدريد يعلن إتمام صفقة التعاقد مع ديباي January 20, 2023 09:15 ديباي يتدرب مع أتليتيكو مدريد January 19, 2023 19:13 مونشنغلادباخ يضم حارس المرمى السويسري يوناس أوملين January 19, 2023 15:45 بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر January 19, 2023 14:57 تقارير: غوندوغان إلى برشلونة في نهاية الموسم January 18, 2023 18:41 اتفاق مبدئي لانتقال ديباي إلى أتليتيكو مدريد January 18, 2023 16:09 يان زومر على أعتاب الانضمام إلى صفوف بايرن ميونيخ January 17, 2023 20:38 وولفرهامبتون يضم سارابيا من باريس سان جيرمان January 17, 2023 20:18 ريال مدريد يراقب هذا اللاعب من يونايتد