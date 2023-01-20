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الدوري الإنكليزي الممتاز
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آرسنال يعلن ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه

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أعلن نادي آرسنال، متصدّر الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه.

Reuters

وانتقل الدولي البلجيكي إلى "المدفعجية" قادمًا من برايتون بعقد حتى 2026.

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