آرسنال يعلن ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه

من قبل beIN SPORTS January 20, 2023 16:59 أعلن نادي آرسنال، متصدّر الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه.