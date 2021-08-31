آخر أخبار الميركاتو لحظة... بلحظة

مويس كين يعود إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن عودة لاعبه السابق مويس كين إلى صفوفه بعقد إعارة من إيفرتون الإنكليزي.

لقراءة المزيد حول الخبر اضغط هنا



روما يتخلى عن الأرجنتيني باستوري

تخلى فريق روما الإيطالي عن صانع ألعابه الأرجنتيني خافيير باستوري قبل عامين من نهاية عقده، بحسب ما أعلن نادي العاصمة في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وأفاد فريق "الثعالب" في موقعه الرسمي على "تويتر": "يعلمكم النادي انه توصل إلى اتفاق مع خافيير باستوري من أجل فسخ عقده".

وأضاف "كل شخص في روما يتمنى لخافيير الأفضل في المستقبل".

وكان عقد باستوري (32 عاماً) الذي التحق بصفوف روما في عام 2018، يمتد حتّى 2023 إلاّ انه لم يخض سوى 36 مباراة ولم يسجل إلاّ 4 أهداف فقط بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته.

وتعاقد فريق "غالوروسو" مع باستوري قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انتقل إليه في 2011 مقابل 43 مليون يورو، في صفقة قياسية في تلك الفترة في الملاعب الفرنسية.

وارتدى باستوري الذي يتضمن سجله 29 مباراة دولية، قميص "راقصي التانغو" للمرة الأخيرة قبل أربعة أعوام.



أرسنال يعلن رحيل ويليان إلى كورنثيانز

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي رحيل لاعبه البرازيلي ويليان إلى كورنثيانز الإثنين.

ولعب ويليان 38 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي 2020-2021 بعد قدومه من تشيلسي.

وقال أرسنال في بيان "كان يتبقى عامان في عقده ولكن بعد مناقشات إيجابية... معه ومع ممثليه، سيغادر للحصول على فرصة جديدة مع كورنثيانز في البرازيل حيث بدأ مسيرته في كرة القدم".

وقبل انتقاله إلى أرسنال، سجل ويليان 63 هدفاً في 339 مباراة خلال فترة مليئة بالألقاب مع تشيلسي بعد انضمامه للنادي اللندني قادما من انجي مخاتشكالا الروسي في 2013.

ويرحل ويليان عن إنجلترا بعد فوزه بالدوري الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي.