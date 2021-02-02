آخر أخبار الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات

ورغم برودة سوق الانتقالات في الأيام الفائتة وتأثره بالأزمة الاقتصادية التي فرضها فيروس كورونا، إلا أنّ العديد من الأندية حاولت تعزيز صفوفها بصفقات إعارة على الأقل.

شالكه يضم موستافي

وأعلن شالكه الألماني الذي يعاني من أجل النجاة من شبح الهبوط، عن التوقيع مع شكودران موستافي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم قادماً من أرسنال الإنكليزي دون الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

ساوثهامبتون يجلب مينامينو ويتخلى عن لونغ

وحصل ساوثهامبتون على خدمات الياباني مينامينو الذي لم يتأقلم مع أسلوب لعب بطل الدوري الإنكليزي ليفربول، وتنص الصفقة على استعارة الجناح الهجومي حتى نهاية الموسم.



وتخلى ساوثهامبتون عن نجمه شين لونغ لصالح بورنموث على سبيل الإعارة لستة أشهر.

إيفرتون يحصل على خدمات كينغ



وباستخدام طريقة الإعارة لنصف موسم أيضاً تمكن إيفرتون من الحصول على خدمات جوشوا كينغ من صفوف بورنموث.





