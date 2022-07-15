وافتتح قائد "الريدز" هندرسون التسجيل لفريقه في الدقيقة 12، قبل أن يضاغف صلاح النتيجة في مستهلّ الشوط الثاني، ليثير حماسة الجماهير التي كانت حاضرة في الملعب الوطني.

وأجرى الفريقان تبديلات عدة خلال المباراة، حيث سعى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب ونظيره الفرنسي في كريستال بالاس باتريك فييرا إلى منح اللاعبين تدريباً جيداً قبل بداية الموسم الجديد الشهر المقبل.

وعوّض رجال كلوب خسارة قاسية بداية الأسبوع الحالي برياعية نظيفة أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد في مباراة ودية في بانكوك.

من جهته، كان بالاس من دون العديد من النجوم، من ضمنهم الإيفواري ويلفريد زاها، البلجيكي كريستيان بينتيكي، ومارك غويهي وإيبيريكي إيزي، وجميعهم لم يسافروا إلى آسيا.