نيمار يسعى للاستعداد بشكل جيد للموسم القادم من قبل beIN SPORTS July 23, 2022 21:34 1:05 دقيقة أكد نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار أنه يريد الاستعداد بشكل جيد مع فريقه للموسم المقبل، مضيفا أن الجدول الزمني سيكون مزدحما حتى نهاية العام، وهو ما يفرض بذل المزيد من الجهود للظهور بمستوى جيد خاصة في كأس العالم المقبلة. مقابلات باريس سان جيرمان نيمار -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة بريقه المفقود 1:05 دقيقة نيمار يسعى للاستعداد بشكل جيد للموسم القادم 1:08 دقيقة غالتييه يشيد بمستوى لاعبيه على الصعيد الهجومي 0:56 دقيقة فينغيغارد يقترب من التتويج بلقب طواف فرنسا 0:58 دقيقة بيريتيني يصعد إلى نهائي بطولة غشتاد للتنس 0:29 دقيقة الإيطالي موسيتي يبلغ نهائي بطولة هامبورغ للتنس 0:34 دقيقة لوكلير أول المنطلقين أمام ثنائي ريد بول 0:37 دقيقة تقارير: كوندي على أعتاب الانضمام لبرشلونة 0:59 دقيقة منتخب لبنان يبلغ نهائي كأس آسيا لكرة السلة 1:41 دقيقة مويس يتحدث عن إصابة الدولي المغربي نايف أكرد