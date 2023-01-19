مشاهدة مباراة فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان

معلومات البث المباشر لمباراة فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان

بداية المباراة

استاد الملك فهد الدولي مسرحًا للقمة المنتظرة.

تشكيلة فريق موسم الرياض

تشكيلة باريس سان جيرمان

مشاهدة مباراة فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقيمة الأسماء التي ستؤثث المواجهة من أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

مباراة فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان مباشرة، ستكون متوفرة على beIN SPORTS 2.

وستبث مباراة فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان اليوم الخميس على الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

