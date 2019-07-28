

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول ونابولي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل ليفربول أن يخرج من النتائج السلبية التي عانى منها مؤخراً فيما يبحث نابولي عن دفعة معنوية تأتي على حساب بطل دوري أبطال أوروبا.

ليفربول ونابولي التغطية الخاصة

(4) البلجيكي أوريجي يضيع بطريقة غريبة فرصة افتتاح التسجيل لصالح ليفربول.

انطلاق المباراة

مباراة ليفربول ونابولي - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS وعلى قناة HD2 و HD11.



وستبث مباراة ليفربول ونابولي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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