مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 20:39 3:31 دقيقة شاهد مراسم تتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض بعد فوزه على فريق موسم الرياض 5-4 على استاد الملك فهد الدولي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كأس موسم الرياض -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض 0:58 دقيقة العراق يتوّج بلقب خليجي 25 0:24 دقيقة مونشنغلادباخ يضم حارس المرمى السويسري يوناس أوملين 7:20 دقيقة باريس سان جيرمان يظفر بلقب كأس موسم الرياض 0:41 دقيقة بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر 1:18 دقيقة بعثة باريس سان جيرمان تحط الرحال في الرياض 5:43 دقيقة أنس جابر تغادر بطولة أستراليا المفتوحة 5:13 دقيقة دجوكوفيتش بثبات إلى الدور القادم 1:46 دقيقة الأجواء داخل مسرح نهائي "خليجي 25" 1:38 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو