متابعة كبيرة لتدريبات باريس سان جيرمان في اليابان July 24, 2022 21:35 2:24 دقيقة توافدت الجماهير اليابانية على الحصة التدريبية الأخيرة لنادي باريس سان جيرمان قبل المباراة التي سيخوضها ضد فريق غامبا أوساكا ضمن الجولة التحضيرية للنادي الباريسي استعداداً للموسم الجديد. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة متابعة كبيرة لتدريبات باريس سان جيرمان في اليابان 0:39 دقيقة تشافي يخبر ديباي بضرورة البحث عن فريق جديد 4:13 دقيقة آخر أصداء نهائي بطولة آسيا لكرة السلة 6:16 دقيقة آخر أخبار بطولة العالم لألعاب القوى 0:54 دقيقة كورتوا يقلّل من أهمية نتيجة الكلاسيكو 0:50 دقيقة الدنماركي فينغيغارد يتوج بطلاً لطواف فرنسا 1:05 دقيقة ليفاندوفسكي راضٍ عن أول مشاركة وتشافي يشيد بفريقه 0:22 دقيقة فيرستابن يتوج بلقب جائزة فرنسا ويحلّق في الصدارة 0:47 دقيقة ذهبية سباق 35 كلم مشياً للإيطالي ستانو 7:32 دقيقة المنتخب الأسترالي يحتفظ بلقبه بطلاً لآسيا