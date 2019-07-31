وشهدت المباراة عودة نجمي الفريق، البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي ساهم مع بلاده بالتتويج بلقب كوبا أميركا 2019 والمصري محمد صلاح الذي شارك مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وتقدم ليون عبر ركلة جزاء أحرزها ممفيس ديباي في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل سريعاً فيرمينو لليفربول في الدقيقة 17 وفي الدقيقة 21 أحرز الدنماركي يواكيم أندرسن مدافع ليون هدفاً بالخطأ في مرماه ثم سجل الشاب الواعد هاري ويلسون الهدف الثالث في الدقيقة 53.

ويأتي الفوز على ليون عقب سلسلة من النتائج السلبية لليفربول ودياً حيث خسر من بروسيا دورتموند (3-2) ومن إشبيليه (2-1) وتعادل مع سبورتنغ لشبونة (2-2) قبل أن يسقط أمام نابولي بثلاثية نظيفة.

وتعد المباراة هي المواجهة الودية الأخيرة لليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الماضي عقب تغلبه على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية بهدفين نظيفين وذلك في الأول من حزيران/يونيو الماضي.

وسيستهل رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد الرابع من آب/أغسطس القادم.

