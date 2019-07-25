ومن خطأ فادح لحارس ليفربول البلجيكي سيمون مينيوليه، افتتح سبورتينغ التسجيل بتسديدة بعيدة للاعب الوسط برونو فرنانديس أفلتت من يدي مينيوليه، بديل البرازيلي أليسون بيكر، إلى داخل الشباك (5).

لكن ليفربول ردّ في الشوط الأول بهدفين للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي (20) ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم (45). وفي الثاني، عادل البرازيلي وندل بتمريرة حاسمة من المميز فرنانديس (54).

وكان ليفربول الذي يغيب عنه نجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه بعد مشاركتهما مع منتخبي بلاديهما في كأس أمم افريقيا والبرازيليان أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو بعد تتويجهما بلقب كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا"، خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3 الجمعة في إنديانا ثم أمام إشبيلية الإسباني 1-2 الأحد في بوسطن.

واستهل المدافع الهولندي اليافع سيب فان دن بيرغ (17 عاما)، المنتقل من زفوله الصيف الجاري، مشواره مع ليفربول بنزوله في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت على ملعب يانكي ستاديوم.

ويلتقي ليفربول نابولي الإيطالي في إدنبره الأحد المقبل قبل خوضه معسكرا تدريبيا في مدينة إيفيان الفرنسية. ومن المقرر خوضه مواجهة أخرى ضد ليون الفرنسي في جنيف في 31 تموز/يوليو الجاري قبل مباراة درع المجتمع ضد مانشستر سيتي بطل البريميرليغ في 4 آب/أغسطس على ملعب ويمبلي.



