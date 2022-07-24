لونس يفوز على إنتر ودياً من قبل beIN SPORTS July 24, 2022 12:09 0:29 دقيقة تغلب لونس الفرنسي على ضيفه إنتر بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بولارت دولوليس. تقارير إخبارية إنتر لونس -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة كلوب: " أنا سعيد ببقاء صلاح مع ليفربول" 0:29 دقيقة لونس يفوز على إنتر ودياً 8:14 دقيقة فضية للجزائري سجاتي في سباق 800 م 3:53 دقيقة منتخب جنوب إفريقيا يتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات 3:50 دقيقة فرنسا تصعد إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:24 دقيقة المحكمة الرياضية تقرر معاقبة الإسماعيلي 3:28 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة بريقه المفقود 1:05 دقيقة نيمار يسعى للاستعداد بشكل جيد للموسم القادم 1:08 دقيقة غالتييه يشيد بمستوى لاعبيه على الصعيد الهجومي 0:56 دقيقة فينغيغارد يقترب من التتويج بلقب طواف فرنسا