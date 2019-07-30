تأهل توتنهام الإنكليزي إلى نهائي كأس أودي بفوزه على ريال مدريد الإسباني 1-0 اليوم الثلاثاء في ملعب أليانز أرينا ضمن نصف النهائي، شاهدوا ملخص مباراة ريال مدريد وتوتنهام.

هدف توتنهام الوحيد جاء بفضل مهاجمه هاري كاين الذي استغل كرة معادة بالخطأ من البرازيلي مارسيلو ووضعها بسهولة في مرمى ريال مدريد (22).



ولعب ريال مدريد الشوط الأول بتشكيلته الأساسية نوعاً ما دون نسيان غياب البرازيليين كاسيميرو وميليتاو والويلزي غاريث بايل، ولم يجر الفرنسي زيدان أيّ تبديل في أول 64 دقيقة، بينما أشرك الأرجنتيني بوكيتينيو 10 لاعبين عقب نهاية الشوط الأول مباشرة.

وبدا توتنهام الأكثر خطورة وجاهزية في المباراة ككل، إذ أنقذ الكوستاريكي كيلور نافاس مرمى ريال من عدة أهداف محققة وسط العديد من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها خط دفاع ريال مدريد.



ومع أن أداء ريال مدريد تحسّن نسبياً في آخر ربع ساعة من اللقاء، لكنه ظلّ عاجزاً عن هزّ شباك الفرنسي لوريس.

وهذه الخسارة الثالثة لريال مدريد في آخر أربع مباريات ودية، فيما حقق توتنهام فوزه الثاني من ثلاث مباريات ودية أيضاً.

ويقام نصف النهائي الآخر اليوم أيضاً بين بايرن ميونيخ الألماني وفنربهتشه التركي.