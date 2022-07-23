غالتييه يشيد بمستوى لاعبيه على الصعيد الهجومي من قبل beIN SPORTS July 23, 2022 21:32 1:08 دقيقة أكد مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه أنه واجه خصما منظما فرض إيقاعه منذ بداية المباراة، مشيرا أن فريقَه استطاع تقديم مستويات جيدة خاصة في الهجوم مكنته من التهديف بشكل رائع رغم أنه ما يزالُ في بداية تحضيراته. مقابلات كريستوف غالتييه باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة بريقه المفقود 1:05 دقيقة نيمار يسعى للاستعداد بشكل جيد للموسم القادم 1:08 دقيقة غالتييه يشيد بمستوى لاعبيه على الصعيد الهجومي 0:56 دقيقة فينغيغارد يقترب من التتويج بلقب طواف فرنسا 0:58 دقيقة بيريتيني يصعد إلى نهائي بطولة غشتاد للتنس 0:29 دقيقة الإيطالي موسيتي يبلغ نهائي بطولة هامبورغ للتنس 0:34 دقيقة لوكلير أول المنطلقين أمام ثنائي ريد بول 0:37 دقيقة تقارير: كوندي على أعتاب الانضمام لبرشلونة 0:59 دقيقة منتخب لبنان يبلغ نهائي كأس آسيا لكرة السلة 1:41 دقيقة مويس يتحدث عن إصابة الدولي المغربي نايف أكرد