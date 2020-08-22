صلاح وليفربول على المسار الصحيح من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 21:44 3:16 دقيقة انتصر فريق ليفربول، المتوج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم السبت ودياً على نادي شتوتغارت الألماني بثلاثية نظيفة. وافتتح البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل في الدقيقة 15 ثم أضاف الغيني نابي كيتا (40) بعد تمريرة مميزة من الدولي المصري محمد صلاح ثم ختم اليافع ريان بريوستر مهرجان الأهداف في الدقيقة 68. الملخصات شتوتغارت ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 13:11 دقيقة توخيل: "ماركو فيراتي تعافى كلياً من الإصابة" 3:16 دقيقة صلاح وليفربول على المسار الصحيح 1:42 دقيقة مبابي: "باريس سان جيرمان سيعتمد طريقته المعتادة" 3:39 دقيقة توتنهام ينتصر ودياً على إبسويتش تاون 4:58 دقيقة أياكس يحقق فوزاً كبيراً على ريد بول سالزبورغ 0:49 دقيقة ليلارد سيكون جاهزاً لمواجهة ليكرز 2:44 دقيقة بافار: "وصول باريس سان جيرمان للنهائي مستحق" 16:16 دقيقة فليك يحذّر من خطورة هجوم باريس سان جيرمان 0:46 دقيقة ماركيز يواصل الغياب "لشهرين أو ثلاثة أشهر" 0:35 دقيقة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان