وافتتح البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل في الدقيقة 15 ثم أضاف الغيني نابي كيتا (40) بعد تمريرة مميزة من الدولي المصري محمد صلاح ثم ختم اليافع ريان بريوستر مهرجان الأهداف في الدقيقة 68.

