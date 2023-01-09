أوغلوبو قالت إن صاحب الصفقة الأكثر سخونة في تاريخ النصر ينتظر موعده الأول في الملاعب السعودية والذي من المرجح أن يكون أمام باريس سان جيرمان في الودية التي ستضم لاعبين من ناديي النصر والهلال، وذلك بعد انقضاء عقوبة الإيقاف لمباراتين بحق رونالدو.

