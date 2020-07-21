حقق باريس سان جيرمان تجربة أخيرة ناجحة للاستحقاقات التي تنتظره في الأسابيع المقبلة بفوزه الساحق على سلتيك.

وتأتي المباراة ضمن إطار استعدادات سان جيرمان للمباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا ضد سانت إتيان في 24 تموز/يوليو الحالي، والمباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة ضد ليون بعدها بأسبوع، وخوض المنافسات الأوروبية المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان سان جيرمان سحق تولوز 9-صفر، وبيفيرين البلجيكي 7-صفر في مباراة أقيمت على مدار أربعة أشواط من 30 دقيقة.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لسان جيرمان بعد مرور دقيقة واحدة فقط إثر تمريرة من زميله البرازيلي نيمار، ثم أضاف الأخير الثاني بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بأحد مدافعي سلتيك خادعة حارس مرماه (25).

وفي مطلع الشوط الثاني أجرى مدرب سان جيرمان، الألماني توماس توخل تعديلات عدة على تشكيلته من دون أن تتأثر النجاعة الهجومية في صفوف فريقه، حيث أضاف الإسباني أندير هيريرا الثالث بتسديدة من داخل المنطقة (48) قبل أن يضيف مواطنه بابلو سارابيا الهدف الرابع بتسديدة "على الطاير" بيسراه (67).