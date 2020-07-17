

أمام الآلاف من جماهيره على ملعب "بارك دي برانس"، حقق باريس سان جيرمان فوزه الثاني على التوالي بعدما كان سحق مضيفه لوهافر من الدرجة الثانية 9-صفر.

ويستعد النادي الباريسي لنهائي مسابقتي كأس فرنسا (ضد سانت إتيان) في 24 تموز/يوليو الحالي وكأس الرابطة (ضد ليون) في 31 منه والدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (ضد أتالانتا الإيطالي) في 12 آب/أغسطس المقبل في لشبونة.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة ودية ثالثة ضد سلتيك الاسكتلندي في 21 الحالي.

وأقيمت المباراة على أربع فترات مدة كل منها 30 دقيقة (مدة الشوط الواحد 60 دقيقة).

وانتظر باريس سان جيرمان الدقيقة 21 افتتاح التسجيل بفضل النيران الصديقة حيث سجل ألكسندر فوكوتيتش بالخطأ في مرماه، وعزز البرازيلي نيمار دا سيلفا بالثاني من ركلة جزاء (27)، قبل أن يضيف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الثالث (47)، وكيليان مبابي الرابع (60+1).

وتألق الكاميروني إريك-ماكسيم شوبو-موتينغ في الشوط الثاني بتسجيله ثنائية (65) و(66)، وختم لويك مبي سوه المهرجان بهدف سابع في الدقيقة 93.

وعلق المدرب الألماني لباريس سان جيرمان توماس توخيل على الفوز قائلا "الأكثر أهمية هو أننا نجحنا في اللعب 4 مرات 30 دقيقة كي نمنح 60 دقيقة لكل لاعب. كان ذلك رائعا بالنسبة لنا".

وأضاف "خلقنا الكثير من الفرص ولم يدخل مرمانا أي هدف ولم يتعرض لاعبونا إلى أي إصابة. الفريق أكثر تركيزا ونستفيد من عملنا الجيد معا".

وتابع "نرغب في المواصلة على هذا النحو الثلاثاء (ضد سلتيك)".